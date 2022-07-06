XRPAYNET

XRPayNet, finansal işlemler için endüstri standardını yeniden tanımlıyor. İşletmelere yapılan tüketici kripto ödemelerinin tercih edilen geleneksel para birimine dönüştürülmesini kolaylaştırmayı amaçlanmaktadır. Bunu kart ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklar ve işletmelerin mevcut ödeme işleme sistemlerini kullanmaya devam etmelerini sağlayarak Kriptodan İtibari paralara ödeme sürecini sorunsuz hale getirecektir.

Kripto AdıXRPAYNET

SıralamaNo.3028

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz5,613,529,403.74

Maksimum Arz29,992,295,954.49

Toplam Arz29,992,295,954.49

Dolaşım Oranı0.1871%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.014988003206414113,2022-07-06

En Düşük Fiyat0.00001467939224029,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriXRP

Sektör

Sosyal Medya

