XTZ

Tezos, Turing-tamamlanmış akıllı sözleşmelere sahip bir blok zinciri ağıdır. Ana ağ resmi olarak Eylül 2018'de başlatıldı. Tezos, blok zinciri ağının yönetişim kusurlarını 2014 yılında fark etti ve zincir içi özerklik için bir çözüm öneren ilk kişi oldu. Tezos protokolü, parametre düzeltmeyi ve protokol yinelemeli güncellemelerini kolaylaştırmak için dikkatlice tasarlanmıştır. Zincir içi otonom sistem aracılığıyla, token sahipleri, anlaşmazlıkları çözmeye ve ağ hard forklarına veda etmeye yardımcı olacak yükseltme rotasına ve sistemin önceliğine karar verebilir. Buna ek olarak, Tezos benzersiz bir LPOS mekanizması benimser.Şu anda, dünyanın her yerinden 470'den fazla doğrulayıcı ağın korunmasına katılmıştır.Kod düzeyindeki resmi doğrulama tasarımı ile birleştiğinde, tüm ağın güvenliği garanti edilmektedir. en büyük ölçüde.

Kripto AdıXTZ

SıralamaNo.93

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%2,70

Dolaşımdaki Arz1.066.687.388,454798

Maksimum Arz

Toplam Arz1.086.748.402,435812

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2017-07-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0,47 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği9.175448161770554,2021-10-04

En Düşük Fiyat0.314631309952,2018-12-07

Herkese Açık Blok ZinciriXTZ

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

