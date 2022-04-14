XU3O8

Uranium.io (XU3O8), dünyanın ilk tokenleştirilmiş uranyumudur ve her token, Cameco tarafından depolanan ve doğrulanmış fiziksel uranyumun eşit sahipliğini temsil eder. Tezos teknolojisi ile desteklenen yüksek hızlı K2 olan Etherlink üzerinde bir ERC-20 token olarak oluşturulan XU3O8, derin zincir üstü uyumluluğu kurumsal düzeyde altyapı ile birleştirir.

Kripto AdıXU3O8

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz160,000,038

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETHERLINK

HakkındaUranium.io (XU3O8), dünyanın ilk tokenleştirilmiş uranyumudur ve her token, Cameco tarafından depolanan ve doğrulanmış fiziksel uranyumun eşit sahipliğini temsil eder. Tezos teknolojisi ile desteklenen yüksek hızlı K2 olan Etherlink üzerinde bir ERC-20 token olarak oluşturulan XU3O8, derin zincir üstü uyumluluğu kurumsal düzeyde altyapı ile birleştirir.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.