XYO

XYO, dünya çapında milyonlarca düğüme sahip orijinal ve en büyük DePIN'dir. Yapay zeka, coğrafi konum ve ötesinde Web3 ve Web2 arasında köprü kurarak gerçek dünya verilerini toplar ve doğrular. Konum İspatı (Proof of Location) ve Kaynak İspatı (Proof of Origin) teknolojilerimiz, RWA yönetimi, DePIN takibi, gerçek dünya oyunları ve daha fazlası için gerçek dünya veri doğrulamasını desteklemektedir. XYO'nun COIN uygulaması devasa ağ büyümesini desteklemiştir. Yerel blok zincirimiz olan XYO Layer One, merkeziyetsiz veri doğrulama için ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir altyapı sağlayarak sorunsuz entegrasyon, gelişmiş gizlilik ve verimli toplamalar sağlar.

Kripto AdıXYO

SıralamaNo.350

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz13,655,185,228.114368

Maksimum Arz13,931,216,938

Toplam Arz13,931,216,938.0113

Dolaşım Oranı0.9801%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0820290796298041,2021-11-06

En Düşük Fiyat0.0000960677747658,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaXYO, dünya çapında milyonlarca düğüme sahip orijinal ve en büyük DePIN'dir. Yapay zeka, coğrafi konum ve ötesinde Web3 ve Web2 arasında köprü kurarak gerçek dünya verilerini toplar ve doğrular. Konum İspatı (Proof of Location) ve Kaynak İspatı (Proof of Origin) teknolojilerimiz, RWA yönetimi, DePIN takibi, gerçek dünya oyunları ve daha fazlası için gerçek dünya veri doğrulamasını desteklemektedir. XYO'nun COIN uygulaması devasa ağ büyümesini desteklemiştir. Yerel blok zincirimiz olan XYO Layer One, merkeziyetsiz veri doğrulama için ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir altyapı sağlayarak sorunsuz entegrasyon, gelişmiş gizlilik ve verimli toplamalar sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
XYO/USDT
XYO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XYO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
XYO/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XYO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...