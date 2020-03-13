XYO

XYO, dünya çapında milyonlarca düğüme sahip orijinal ve en büyük DePIN'dir. Yapay zeka, coğrafi konum ve ötesinde Web3 ve Web2 arasında köprü kurarak gerçek dünya verilerini toplar ve doğrular. Konum İspatı (Proof of Location) ve Kaynak İspatı (Proof of Origin) teknolojilerimiz, RWA yönetimi, DePIN takibi, gerçek dünya oyunları ve daha fazlası için gerçek dünya veri doğrulamasını desteklemektedir. XYO'nun COIN uygulaması devasa ağ büyümesini desteklemiştir. Yerel blok zincirimiz olan XYO Layer One, merkeziyetsiz veri doğrulama için ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir altyapı sağlayarak sorunsuz entegrasyon, gelişmiş gizlilik ve verimli toplamalar sağlar.

Kripto AdıXYO

SıralamaNo.350

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz13,655,185,228.114368

Maksimum Arz13,931,216,938

Toplam Arz13,931,216,938.0113

Dolaşım Oranı0.9801%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0820290796298041,2021-11-06

En Düşük Fiyat0.0000960677747658,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

