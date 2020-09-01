YFII

Yearn, birden fazla DeFi protokolünü destekleyen bir finansal platformdur. Tasarruf sahiplerinin en yüksek finansal geliri elde etmelerine yardımcı olmak için anlaşmalar arasında pozisyonları otomatik olarak taşıyacaktır. Platform, Compound, dYdX, Aave ve DDEX anlaşmalarını bir araya getirir. Kullanıcılar para yatırdığında, platform otomatik olarak en yüksek gelire sahip anlaşmaya fon tahsis edecektir. Daha sonra yearn, kullanıcıya yToken adı verilen bir hak ve menfaat kanıtı verecek ve kullanıcı başlangıçta yatırdığı tokenleri ve ilgili geliri ytoken aracılığıyla çekebilecektir.

Kripto AdıYFII

SıralamaNo.1652

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)300.68%

Dolaşımdaki Arz38,596

Maksimum Arz39,375

Toplam Arz39,375

Dolaşım Oranı0.9802%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9385.41962911,2020-09-01

En Düşük Fiyat56.534854554921544,2025-06-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

