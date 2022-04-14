YOLO

Eğlencenin kripto para birimi alanında eksik olan temel bir unsur olduğunun fark edilmesinden doğan YOLO Token, dijital para birimi deneyimini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. YOLO NFT Pazarı, memelerin benzersiz dijital eserler haline geldiği devrim niteliğinde bir platform sunarak kullanıcılara mizah ve en son blok zinciri teknolojisinin ilgi çekici bir kesişimini sunuyor.

Kripto AdıYOLO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaEğlencenin kripto para birimi alanında eksik olan temel bir unsur olduğunun fark edilmesinden doğan YOLO Token, dijital para birimi deneyimini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. YOLO NFT Pazarı, memelerin benzersiz dijital eserler haline geldiği devrim niteliğinde bir platform sunarak kullanıcılara mizah ve en son blok zinciri teknolojisinin ilgi çekici bir kesişimini sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.