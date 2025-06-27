YURU

YURU COIN, Japonya'nın sevilen Yuru-Chara Grand Prix'sinin resmi tokenidir. Yuru-Chara Grand Prix, 2011 yılından bu yana 738 milyondan fazla sayfa görüntüleme ve 170 milyondan fazla oy alan ülke çapında bir maskot yarışmasıdır. Token, hayran oylamaları, kampanyalar ve NFT etkileşimini destekler ve katılım yoluyla tokenlerin yakıldığı deflasyonist bir model kullanır.

Kripto AdıYURU

SıralamaNo.3786

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5789586277522937,2025-07-14

En Düşük Fiyat0.346206572110043,2025-06-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaYURU COIN, Japonya'nın sevilen Yuru-Chara Grand Prix'sinin resmi tokenidir. Yuru-Chara Grand Prix, 2011 yılından bu yana 738 milyondan fazla sayfa görüntüleme ve 170 milyondan fazla oy alan ülke çapında bir maskot yarışmasıdır. Token, hayran oylamaları, kampanyalar ve NFT etkileşimini destekler ve katılım yoluyla tokenlerin yakıldığı deflasyonist bir model kullanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
YURU/USDT
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