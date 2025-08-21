YZY

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

Kripto AdıYZY

SıralamaNo.220

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)231.14%

Dolaşımdaki Arz136,872,799.890016

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,999,999.890261

Dolaşım Oranı0.1368%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.1637136093134552,2025-08-21

En Düşük Fiyat1.6390579182119396,2025-08-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaYZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

YZY/USDT
YZY
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (YZY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
YZY/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (YZY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
