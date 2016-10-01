ZEC

Zcash, Bitcoin kullanıcıları için gizliliği iyileştirmeyi amaçlayan Zerocoin projesinden doğan bir kripto para birimidir. Zerocoin protokolü başlangıçta iyileştirildi ve Zerocash'e dönüştürüldü. Bu sayede 2016'da Zcash kripto parasına yerini bıraktı. Zcash'in kurucusu ve CEO'su Zooko Wilcox-O'Hearn'dür. Kurucu ekibinde, Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptograf Matthew D. Green yer alır. Roger Ver, Zcash'in ilk yatırımcılarından biridir.

Kripto AdıZEC

SıralamaNo.15

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0027%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)5,165.52%

Dolaşımdaki Arz16,408,099.2905448

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz16,408,099.2905448

Dolaşım Oranı0.7813%

Arz Tarihi2016-10-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5941.7998046875,2016-10-29

En Düşük Fiyat15.96914388442235,2024-07-05

Herkese Açık Blok ZinciriZEC

