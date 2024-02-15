ZETA

ZetaChain hem bir Katman 1 (L1) blok zinciri hem de tüm blok zincirlerine ve katmanlarına yerleşik bağlantıya sahip bir akıllı sözleşme platformudur. Bitcoin gibi yerel akıllı sözleşme yeteneklerine sahip olmayanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir zincirdeki varlıkları, verileri ve likiditeyi yönetebilen akıllı sözleşmelere sahip tek halka açık blok zinciridir.

Kripto AdıZETA

SıralamaNo.277

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.78%

Dolaşımdaki Arz1,120,729,167

Maksimum Arz2,100,000,000

Toplam Arz2,100,000,000

Dolaşım Oranı0.5336%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.854005954477877,2024-02-15

En Düşük Fiyat0.06227932058906968,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

