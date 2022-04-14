ZKWASM

ZKWASM, WebAssembly (WASM) tabanlı yüksek performanslı bir sıfır bilgi ispatı yürütme ortamıdır. Rollup'lar, zkDApp'ler ve yapay zekâ tarafından doğrulanabilir programlar gibi ölçeklenebilir, gizliliği koruyan uygulamalara olanak tanır.

Kripto AdıZKWASM

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaZKWASM, WebAssembly (WASM) tabanlı yüksek performanslı bir sıfır bilgi ispatı yürütme ortamıdır. Rollup'lar, zkDApp'ler ve yapay zekâ tarafından doğrulanabilir programlar gibi ölçeklenebilir, gizliliği koruyan uygulamalara olanak tanır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.