Meme+ Alım Satım Bölgesi Sorumluluk Reddi

Bu MEXC Meme+ Alım Satım Bölgesi Sorumluluk Reddi (bundan böyle "Sorumluluk Reddi" olarak anılacaktır) MEXC'nin Risk Bildirimi Beyanı ile birlikte yayınlanmış olup bu beyanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Meme+ Alım Satım Bölgesi'ne ve ilgili ürünlerine ve etkinliklerine katılarak, bağımsız yasal danışmanlara başvurduğunuzu, burada yer alan hükümleri okuyup anladığınızı ve tam olarak bilgilendirildiğinizi onaylamış olursunuz.

MEXC Meme+ Alım Satım Bölgesi Ürünü (bundan böyle "Ürün" olarak anılacaktır), kripto para piyasasında kapsamlı deneyime sahip ileri düzey yatırımcılar için tasarlanmış özel bir araçtır. Ürün, MEXC tarafından sunulan diğer alım satım ürünlerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek riskler taşımaktadır. Örneğin, bu üründe listelenen tokenler geleneksel kripto para birimlerinden daha volatildir, geleneksel kripto para birimlerinden daha hızlı ve/veya daha sık listeden çıkarılabilir ve geleneksel kripto para birimlerine kıyasla yetersiz bir şekilde korunabilir. Yatırım kaybı riskinin tamamını üstlenemeyecek durumdaysanız lütfen bu hizmeti kullanmayın ve/veya ilgili ürün veya hizmetlere katılmayın.

MEXC, bu ürünü sunarak yalnızca bilgi görüntüleme amaçlı bir platform işlevi görür. Görüntülenen tüm bilgiler ve materyaller üçüncü taraf websitelerinden alınmakta ve bu websitelerine atıfta bulunulmaktadır. MEXC, bu tür bilgilerin doğruluğunu ve/veya geçerliliğini, çıkarım veya ifade yoluyla hiçbir şekilde onaylamaz veya garanti etmez. Ürünü kullanarak, yatırım kararınızla ilgili olarak kendi durum tespitinizi ve araştırmanızı yaptığınızı ve gerektiğinde mali, hukuki veya vergi danışmanlarınıza başvurduğunuzu kabul etmiş olursunuz. MEXC ve bağlı kuruluşları, yatırım faaliyetleriniz sırasında meydana gelen herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.