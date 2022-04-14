Piyasa öncesi alım satım nasıl yapılır?

1
Emir Oluştur
Dilediğiniz tokeni seçin, [Emir Oluştur] seçeneğine tıklayın ve [Al] seçeneğine tıklayın. Daha sonra, alış emri vermek için miktarı ve fiyatı girin.
2
Emirleri Eşleştirin
Satıcının emrinizi eşleştirmesini bekleyin. Bir satıcı emrinizi kabul ettikten sonra, tokenlerinizi uzlaşma tarihinde almayı beklemeniz yeterlidir.
3
Emir Uzlaşması
Tokenleri uzlaşma tarihinde satıcıdan teslim alacaksınız. Aksi takdirde, platform emir tutarınızı iade edecek ve uygun tazminatı sağlayacaktır.
1
Emir Seçin
MEXC piyasa öncesinde dilediğiniz fiyat ve token miktarıyla eşleşen mevcut bir Satış emri arayın.
2
Emirleri Eşleştirin
Miktarı ve fiyatı dikkatle inceleyin, ardından [Al] butonuna tıklayın ve satın alma işleminizi onaylayın.
3
Emir Uzlaşması
Satıcı ödemeyi belirtilen süre içinde tamamlarsa, satın aldığınız tokenleri teslim alacaksınız. Aksi takdirde, platform emir tutarınızı iade edecek ve uygun tazminatı sağlayacaktır.
1
Emir Oluştur
Dilediğiniz tokeni seçin, [Emir Oluştur] seçeneğine tıklayın ve [Satış] sekmesine tıklayın. Daha sonra, satış emri vermek için miktarı ve fiyatı girin. Emri gönderin ve ilgili tutarı ödeyin (teminat dâhil).
2
Emirleri Eşleştirin
Bir alıcının emrinizle eşleşmesini bekleyin. Bir alıcı emrinizi kabul ettikten sonra, tokenleri uzlaşma tarihinde teslim etmek üzere cüzdanınızda bulundurun.
3
Emir Uzlaşması
Spot cüzdanınızda uzlaşma tarihinden önce teslim etmek için yeterli token bulunduğundan emin olun. Aksi takdirde, teminatınız iade edilmeyecektir.
1
Emir Seçin
MEXC piyasa öncesinde dilediğiniz fiyat ve token miktarıyla eşleşen mevcut bir Alış emri arayın.
2
Emirleri Eşleştirin
Miktarı ve fiyatı dikkatle inceleyin, ardından [Sat] butonuna tıklayın ve ilgili tutarı (teminat dâhil) ödemek için satışınızı onaylayın.
3
Emir Uzlaşması
Spot cüzdanınızda uzlaşma tarihinden önce teslim etmek için yeterli token bulunduğundan emin olun. Aksi takdirde, teminatınız iade edilmeyecektir.

SSS

Piyasa öncesi alım satım nedir?

MEXC'de piyasa öncesi alım satım, özel bir tezgâh üstü (OTC) hizmetidir. Yatırımcıların yeni kripto tokenleri borsada resmi olarak listelenmeden önce alım satım yapmalarına olanak tanır. Alıcılar ve satıcılar, diledikleri fiyatı ve hacmi seçerek işlemlerini eşleştirebilirler. Bu da erken yatırımcılara avantaj sağlar.