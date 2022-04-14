Listeleme Öncesi Puanlar, proje ekibinin maksimum arz ve diğer ayrıntılar gibi token ekonomisi ayrıntılarını henüz kesinleştirmediği özel bir piyasa öncesi alım satım türünü ifade eder. Bu tokenler başlangıçta önceden belirlenmiş bir maksimum arz temelinde puan olarak alınıp satılır. Proje ekibi token ekonomisi ayrıntılarını resmi olarak açıkladığında, platform, toplam emir tutarının değişmemesini sağlarken, işleme alınan emirlerinizin miktarını ve fiyatını fiili maksimum arza göre orantılı olarak ayarlar. Daha sonra ayarlanan emirlerinizi resmi piyasa öncesi alım satım projesinde inceleyebilir ve uzlaşma için hazırlanabilirsiniz.