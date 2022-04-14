Token Paling Tren
Trade -- pasangan Spot & -- pasangan Futures
Futures Populer
Token Populer
Alpha
Unggulan
Gainer Snapshot
Gainer Futures
Loser Futures
Baru
Futures Populer
Token Populer
Alpha
Unggulan
Lainnya
Airdrop Setiap Hari
Bergabunglah dengan acara airdrop untuk menikmati APR hingga 1 000%
Launchpool
Kickstarter
Stake untuk mendapatkan token proyek bintang
APR 1 000% *
*APR tertinggi sepanjang masa
Biaya Sangat Rendah
Nikmati biaya rendah terdepan di industri, mulai dari hanya 0%
Futures
Spot
Maker
0%
Taker
0%
Miliki MX untuk mendapatkan diskon biaya tambahan 50%
Likuiditas Komprehensif
- BTC
- ETH
- SOL
- XRP
- DOGE
- ADA
- AVAX
- LINK
- SHIB
- TRX
Sumber Data: Data publik resmi dari berbagai bursa |
Analisis Likuiditas Pihak Ketiga:
Mengapa Memilih MEXC?
Tiga Langkah Utama untuk Melindungi Keamanan Aset
Pemantauan instan terhadap risiko aset Anda, yang disertai dengan kompensasi yang cepat dan penuh atas kerugian yang disebabkan oleh platform
Dana Perlindungan $100 Juta
Perlindungan penuh dan instan atas masalah platform
Cadangan Dijamin dengan Rasio 1:1 dan Lebih Besar
Diverifikasi secara aktual dan dapat diakses setiap saat
Dana Asuransi Futures
Perlindungan terhadap kondisi pasar yang ekstrem