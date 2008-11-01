BTC

Bitcoin adalah aset digital dan sistem pembayaran yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto yang menerbitkan makalah terkait pada tahun 2008 dan merilisnya sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2009. Sistem ini ditampilkan sebagai peer-to-peer; pengguna dapat bertransaksi secara langsung tanpa perantara.

NamaBTC

PeringkatNo.1

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.5854%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)214,608.23%

Suplai Peredaran19,973,365

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai19,973,365

Tingkat Peredaran0.9511%

Tanggal Penerbitan2008-11-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0025 USDT

All-Time High126198.06960343386,2025-10-06

Harga Terendah0.04864654,2010-07-14

Blockchain PublikBTC

PengantarBitcoin adalah aset digital dan sistem pembayaran yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto yang menerbitkan makalah terkait pada tahun 2008 dan merilisnya sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2009. Sistem ini ditampilkan sebagai peer-to-peer; pengguna dapat bertransaksi secara langsung tanpa perantara.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.