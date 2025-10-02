2Z

DoubleZero adalah kerangka kerja terdesentralisasi untuk membuat dan mengelola jaringan terdesentralisasi berkinerja tinggi, dioptimalkan untuk sistem terdistribusi seperti blockchain.

Nama2Z

PeringkatNo.110

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.35%

Suplai Peredaran3,471,417,500

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,999,463,305

Tingkat Peredaran0.3471%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7501993077269953,2025-10-02

Harga Terendah0.10016958974404706,2025-12-18

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

