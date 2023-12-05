5IRE

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Nama5IRE

PeringkatNo.2577

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,02%

Suplai Peredaran1 464 633 235,2730172

Suplai Maks.1 500 000 000

Total Suplai1 500 000 000

Tingkat Peredaran0.9764%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5080177927965925,2023-12-05

Harga Terendah0.000182351639398305,2026-01-03

Blockchain PublikETH

