ABBC

ABCC adalah platform blockchain yang memungkinkan transaksi pembayaran yang aman, membantu memfasilitasi adopsi ritel cryptocurrency dan menjadikan belanja online dengan aset digital menjadi pengalaman yang lebih aman dan lebih menyenangkan bagi pengguna akhir.

NamaABBC

PeringkatNo.1082

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran905,304,095.6861483

Suplai Maks.1,225,109,279

Total Suplai907,217,636.86

Tingkat Peredaran0.7389%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.05421,2018-10-25

Harga Terendah0.000710730004387872,2025-04-23

Blockchain PublikABBC

Sektor

Media Sosial

