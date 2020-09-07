ACH

Didirikan di Singapura pada tahun 2018, Alchemy Pay (ACH) adalah penyedia solusi pembayaran yang menghubungkan ekonomi fiat dan kripto dengan mulus untuk konsumen, pedagang, pengembang, dan institusi global. Ini memberi pedagang online dan offline penerimaan yang mudah dari fiat dan crypto, memungkinkan onboarding yang mudah ke ekosistem blockchain, dan membuat layanan web3 sangat mudah diakses. Saat ini, Alchemy Pay didukung di lebih dari 70 negara dengan 300 saluran pembayaran, memiliki titik kontak dengan lebih dari 2 juta pedagang melalui kemitraan dengan para pemimpin industri seperti Binance, Shopify, NIUM, dan QFPay. Token Alchemy Pay, ACH, adalah ERC20 asli dari blockchain Ethereum.

NamaACH

PeringkatNo.290

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.19%

Suplai Peredaran9,798,238,961.424786

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,999,999,999.999989

Tingkat Peredaran0.9798%

Tanggal Penerbitan2020-09-07 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19750365,2021-08-06

Harga Terendah0.00133775,2021-07-20

Blockchain PublikETH

PengantarDidirikan di Singapura pada tahun 2018, Alchemy Pay (ACH) adalah penyedia solusi pembayaran yang menghubungkan ekonomi fiat dan kripto dengan mulus untuk konsumen, pedagang, pengembang, dan institusi global. Ini memberi pedagang online dan offline penerimaan yang mudah dari fiat dan crypto, memungkinkan onboarding yang mudah ke ekosistem blockchain, dan membuat layanan web3 sangat mudah diakses. Saat ini, Alchemy Pay didukung di lebih dari 70 negara dengan 300 saluran pembayaran, memiliki titik kontak dengan lebih dari 2 juta pedagang melalui kemitraan dengan para pemimpin industri seperti Binance, Shopify, NIUM, dan QFPay. Token Alchemy Pay, ACH, adalah ERC20 asli dari blockchain Ethereum.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.