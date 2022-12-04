ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

PeringkatNo.527

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.45%

Suplai Peredaran661,023,817.0462005

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.661%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.7394538371572816,2024-12-06

Harga Terendah0.03506312954269173,2022-12-04

Blockchain PublikETH

