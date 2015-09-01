ADA

Cardano adalah proyek blockchain dan cryptocurrency publik terdesentralisasi dan sepenuhnya open source.

NamaADA

PeringkatNo.10

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0046%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.63%

Suplai Peredaran35,951,226,975.06492

Suplai Maks.45,000,000,000

Total Suplai44,994,541,266.439156

Tingkat Peredaran0.7989%

Tanggal Penerbitan2015-09-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.002 USDT

All-Time High3.09918625,2021-09-02

Harga Terendah0.017354099079966545,2017-10-01

Blockchain PublikADA

PengantarCardano adalah proyek blockchain dan cryptocurrency publik terdesentralisasi dan sepenuhnya open source.

