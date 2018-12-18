AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NamaAERGO

PeringkatNo.581

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.48%

Suplai Peredaran489,999,995.7689212

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.9799%

Tanggal Penerbitan2018-12-18 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6970735396414783,2025-04-16

Harga Terendah0.0161023174991,2020-03-13

Blockchain PublikETH

PengantarAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.