AGI

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

NamaAGI

PeringkatNo.567

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.23%

Suplai Peredaran1,625,950,276.478796

Suplai Maks.0

Total Suplai3,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6996585296699076,2024-03-10

Harga Terendah0.011970620355881952,2025-12-19

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

AGI/USDT
Delysium
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (AGI)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
