AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

NamaAGLD

PeringkatNo.417

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)28.24%

Suplai Peredaran77,310,001

Suplai Maks.96,000,000

Total Suplai92,810,001

Tingkat Peredaran0.8053%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.62791577,2021-09-03

Harga Terendah0.20848210063010023,2022-11-09

Blockchain PublikETH

PengantarAGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.