AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

NamaAGT

PeringkatNo.1234

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.08%

Suplai Peredaran1,866,293,333

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3732%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.037527642405048224,2025-05-27

Harga Terendah0.002006245935917657,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

