AGUSTO

Agusto adalah proyek kripto berbasis komunitas yang dibangun di sekitar dunia Agusto Monster, menggabungkan budaya meme dengan game Web3 interaktif. Proyek ini memperkenalkan ekosistem Play-to-Earn yang terus berkembang di mana pengguna dapat bermain, berkompetisi, dan mendapatkan hadiah melalui permainan berbasis keterampilan. Agusto berfokus pada menciptakan pengalaman digital yang menyenangkan dan mudah diakses sambil menjaga utilitas token tetap sederhana, transparan, dan berpusat pada komunitas. Demo Game Agusto Monster sudah tersedia, dengan mode permainan tambahan, pengembangan aplikasi seluler, dan fitur ekosistem yang sedang dalam proses pengerjaan.

NamaAGUSTO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarAgusto adalah proyek kripto berbasis komunitas yang dibangun di sekitar dunia Agusto Monster, menggabungkan budaya meme dengan game Web3 interaktif. Proyek ini memperkenalkan ekosistem Play-to-Earn yang terus berkembang di mana pengguna dapat bermain, berkompetisi, dan mendapatkan hadiah melalui permainan berbasis keterampilan. Agusto berfokus pada menciptakan pengalaman digital yang menyenangkan dan mudah diakses sambil menjaga utilitas token tetap sederhana, transparan, dan berpusat pada komunitas. Demo Game Agusto Monster sudah tersedia, dengan mode permainan tambahan, pengembangan aplikasi seluler, dan fitur ekosistem yang sedang dalam proses pengerjaan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.