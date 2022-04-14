AIAV

AIAV membayangkan dunia di mana kecerdasan buatan (AI) tidak hanya dibangun oleh perusahaan, tetapi juga dibentuk secara kolektif oleh para penggunanya. Dengan mengubah dialog manusia nyata menjadi pengetahuan AI, AIAV menciptakan Avatar AI yang dipersonalisasi yang benar-benar mencerminkan orang-orang di baliknya. Kami bertujuan untuk tumbuh menjadi platform Agen AI yang praktis melalui pengalaman AI yang dipersonalisasi. Karena data yang dipelajari AIAV bersifat pribadi dan berharga, pengguna harus diberi penghargaan karena membagikannya — karena mereka bukan hanya kontributor, tetapi juga peserta inti dalam ekosistem. Visi kami adalah platform Agen AI yang tumbuh bersama para penggunanya.

NamaAIAV

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai404,404,404

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

