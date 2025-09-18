AIA

DeAgentAI adalah infrastruktur Agen AI terbesar di seluruh ekosistem Sui, BSC, dan BTC, yang memberdayakan Agen AI dengan kemampuan pengambilan keputusan otonom tanpa kepercayaan secara on-chain. Kami memecahkan tiga tantangan inti AI dalam lingkungan terdistribusi: Identitas, Kontinuitas, dan Konsensus, membangun ekosistem agen AI yang benar-benar tepercaya.

NamaAIA

PeringkatNo.260

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)13.35%

Suplai Peredaran129,250,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1292%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.868307895003028,2025-10-08

Harga Terendah0.20504246935945647,2025-09-18

Blockchain PublikSUI

