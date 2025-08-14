AIBOT

Cherry AI adalah ekosistem perdagangan dan manajemen komunitas multi-platform yang didukung AI. Platform ini dilengkapi Telegram dan perangkat berbasis web, termasuk sniping yang disempurnakan dengan AI, copy trading, pelacakan KOL, analitik token yang sedang tren, dan otomatisasi komunitas. Platform ini mendukung berbagai rantai, mengintegrasikan umpan data on-chain/oracle, dan menyediakan intelijen perdagangan bagi pedagang ritel, pengembang, dan komunitas.

NamaAIBOT

PeringkatNo.2416

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.51%

Suplai Peredaran221,500,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2215%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07284724455622164,2025-08-14

Harga Terendah0.000126418909777418,2025-12-11

Blockchain PublikBSC

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.