AIF

AIFin adalah platform DeFi mutakhir di Arbitrum, yang menggabungkan AI, node validator NFT, dan teknologi lintas rantai untuk menciptakan ekosistem keuangan Web3 yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih inklusif.

NamaAIF

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000,000,000,001,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikARB

Sektor

Media Sosial

