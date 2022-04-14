AION

Altar of Creativity adalah inisiatif berbasis Web3 yang berfokus pada penyaluran ide-ide manusia ke dalam ekosistem AI yang dijuluki "The Architect". Para pengguna mengirimkan ide-ide kreatif—mulai dari mimpi hingga konsep-konsep berani—dan ide-ide tersebut diproses oleh AI yang menilai orisinalitas, melakukan vektorisasi masukan, melakukan pengecekan fakta, dan menyimpannya secara on-chain.

