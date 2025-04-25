AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

NamaAIOT

PeringkatNo.1025

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2,56%

Suplai Peredaran102 516 666

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0.1025%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.022925810880365,2025-08-19

Harga Terendah0.04452569076105928,2025-04-25

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

