AIX

AiXovia adalah ekosistem keuangan berbasis Solana yang memanfaatkan model Kecerdasan Hibrida yang unik untuk menyediakan sinyal perdagangan bertenaga AI bagi pedagang kripto dan pengguna DeFi yang mencari keunggulan yang dapat diverifikasi di pasar yang fluktuatif.

NamaAIX

PeringkatNo.3481

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai99,999,989.148041565

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High51.257963,2025-07-23

Harga Terendah2.6605668343705937,2025-07-21

Blockchain PublikSOL

PengantarAiXovia adalah ekosistem keuangan berbasis Solana yang memanfaatkan model Kecerdasan Hibrida yang unik untuk menyediakan sinyal perdagangan bertenaga AI bagi pedagang kripto dan pengguna DeFi yang mencari keunggulan yang dapat diverifikasi di pasar yang fluktuatif.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

