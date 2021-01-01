AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

NamaAKITA

PeringkatNo.1797

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran68,071,541,209,830.58

Suplai Maks.100,000,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6807%

Tanggal Penerbitan2021-01-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00002886,2021-05-11

Harga Terendah0,2021-02-18

Blockchain PublikETH

