At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

NamaALEX

PeringkatNo.2242

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran606,489,877.3

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai606,489,877.3

Tingkat Peredaran0.6064%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5532965151961868,2024-04-01

Harga Terendah0.00088535436614147,2026-01-02

Blockchain PublikSTACKS

