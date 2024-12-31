ALE

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

NamaALE

PeringkatNo.223

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.08%

Suplai Peredaran439,722,222.2222222

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.4397%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5871473345118612,2025-05-25

Harga Terendah0.10889296506695555,2024-12-31

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

ALE/USDT
Project Ailey
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ALE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
