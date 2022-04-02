ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NamaALI

PeringkatNo.710

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran9,118,091,184.669674

Suplai Maks.9,870,903,732.81426

Total Suplai9,870,903,732.81426

Tingkat Peredaran0.9237%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19778989546371206,2022-04-02

Harga Terendah0.001969916439719534,2025-12-18

Blockchain PublikETH

