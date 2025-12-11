ALMANAK

Almanak adalah platform tanpa kode berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk membangun, mengoptimalkan, dan mengelola strategi DeFi canggih yang didukung oleh kelompok agen AI yang terkoordinasi. Platform ini mengurangi waktu peluncuran strategi keuangan kompleks ke pasar dari berbulan-bulan menjadi hitungan menit, menggabungkan penemuan dan eksekusi berbasis AI dengan transparansi, verifikasi, dan kontrol tingkat institusional.

NamaALMANAK

PeringkatNo.3740

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.17490929269365108,2025-12-11

Harga Terendah0.005644182494603045,2026-01-08

Blockchain PublikETH

Sektor

----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ALMANAK)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
