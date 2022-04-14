ALTHEA

Blockchain Althea L1 adalah satu-satunya blockchain Layer 1 yang dirancang khusus untuk desentralisasi dan tokenisasi aset telekomunikasi, utilitas, dan infrastruktur. Althea L1 menawarkan infrastruktur blockchain yang aman, skalabel, dan berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk mendukung proyek infrastruktur fisik penting di seluruh dunia.

NamaALTHEA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai30 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

