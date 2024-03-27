ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

NamaALTLAYER

PeringkatNo.365

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.25%

Suplai Peredaran5,199,939,130.3933325

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.5199%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.688131910249869,2024-03-27

Harga Terendah0.009368566820681297,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

