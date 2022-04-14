AMPED

Amped Finance adalah protokol DeFAI omnichain yang saat ini menawarkan perdagangan swap perpetual dan penyediaan likuiditas di seluruh aset dan jaringan mata uang kripto yang beragam.

NamaAMPED

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSONIC

PengantarAmped Finance adalah protokol DeFAI omnichain yang saat ini menawarkan perdagangan swap perpetual dan penyediaan likuiditas di seluruh aset dan jaringan mata uang kripto yang beragam.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.