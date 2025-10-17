ANOME

Anome adalah platform GameFi dan penerbitan aset berbasis blockchain yang menggabungkan DeFi, NFTFi, dan AI. Platform ini memperkenalkan mekanisme penguncian dana yang transparan untuk mencegah penarikan aset ilegal (rug pull), sekaligus memungkinkan pemain untuk mencetak, memperdagangkan, dan melawan kartu NFT, mendapatkan penghasilan melalui penambangan LP, dan terlibat dalam tata kelola/governance DAO.

NamaANOME

PeringkatNo.1855

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.65%

Suplai Peredaran30,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.03%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.21166729238580834,2025-10-17

Harga Terendah0.05037994836984269,2026-01-02

Blockchain PublikBSC

PengantarAnome adalah platform GameFi dan penerbitan aset berbasis blockchain yang menggabungkan DeFi, NFTFi, dan AI. Platform ini memperkenalkan mekanisme penguncian dana yang transparan untuk mencegah penarikan aset ilegal (rug pull), sekaligus memungkinkan pemain untuk mencetak, memperdagangkan, dan melawan kartu NFT, mendapatkan penghasilan melalui penambangan LP, dan terlibat dalam tata kelola/governance DAO.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
ANOME/USDT
ANOME
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ANOME)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ANOME/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (ANOME)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...