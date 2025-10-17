ANOME

Anome adalah platform GameFi dan penerbitan aset berbasis blockchain yang menggabungkan DeFi, NFTFi, dan AI. Platform ini memperkenalkan mekanisme penguncian dana yang transparan untuk mencegah penarikan aset ilegal (rug pull), sekaligus memungkinkan pemain untuk mencetak, memperdagangkan, dan melawan kartu NFT, mendapatkan penghasilan melalui penambangan LP, dan terlibat dalam tata kelola/governance DAO.

NamaANOME

PeringkatNo.1855

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.65%

Suplai Peredaran30,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.03%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.21166729238580834,2025-10-17

Harga Terendah0.05037994836984269,2026-01-02

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

