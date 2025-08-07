ANT

ANTTIME adalah proyek Web 3.0 yang memadukan Game-Fi dan Social-Fi untuk membangun ekosistem terdesentralisasi berdasarkan nilai waktu yang adil dan universal. Dengan memberi penghargaan kepada pengguna semata-mata atas waktu dan keterlibatan mereka, ANTTIME mendorong aksesibilitas, inklusivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan bagi semua peserta.

NamaANT

PeringkatNo.4876

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.9004102997265195,2025-08-07

Harga Terendah0.000008276908536787,2025-09-11

Blockchain PublikBSC

PengantarANTTIME adalah proyek Web 3.0 yang memadukan Game-Fi dan Social-Fi untuk membangun ekosistem terdesentralisasi berdasarkan nilai waktu yang adil dan universal. Dengan memberi penghargaan kepada pengguna semata-mata atas waktu dan keterlibatan mereka, ANTTIME mendorong aksesibilitas, inklusivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan bagi semua peserta.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.