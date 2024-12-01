ANYONE

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

NamaANYONE

PeringkatNo.670

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.09%

Suplai Peredaran97,499,965.5404165

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.9749%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.2902790570354257,2024-12-01

Harga Terendah0.16048337641442367,2025-12-17

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

