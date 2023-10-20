APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

NamaAPEX

PeringkatNo.367

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)8.06%

Suplai Peredaran136,819,280

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai499,999,990

Tingkat Peredaran0.2736%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.8325250957583354,2024-03-27

Harga Terendah0.11245349995021983,2023-10-20

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

