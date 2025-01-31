APFC

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

NamaAPFC

PeringkatNo.1629

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.38%

Suplai Peredaran33,573,931

Suplai Maks.250,000,000

Total Suplai250,000,000

Tingkat Peredaran0.1342%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.1412384971742038,2025-01-31

Harga Terendah0.017748274746753726,2025-11-07

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

