Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

PeringkatNo.59

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.79%

Suplai Peredaran5,719,286,371

Suplai Maks.0

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.397491937512469,2024-01-12

Harga Terendah0.13595105818233405,2025-10-10

Blockchain PublikARB

