ARKM

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

NamaARKM

PeringkatNo.465

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)13.63%

Suplai Peredaran225,100,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2251%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.9939637047529053,2024-03-10

Harga Terendah0.127564590374033,2025-10-10

Blockchain PublikETH

