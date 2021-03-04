ARX

ARCS (ARX) adalah proyek token RWA (Aset Dunia Nyata) generasi berikutnya yang lahir di Jepang, menghubungkan nilai dunia nyata dengan ekonomi Web3 dan berkembang secara global.

NamaARX

PeringkatNo.3858

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.98607749,2021-03-04

Harga Terendah0.000038844452796442,2025-04-18

Blockchain PublikETH

PengantarARCS (ARX) adalah proyek token RWA (Aset Dunia Nyata) generasi berikutnya yang lahir di Jepang, menghubungkan nilai dunia nyata dengan ekonomi Web3 dan berkembang secara global.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.