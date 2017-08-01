AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

NamaAR

PeringkatNo.148

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)30.59%

Suplai Peredaran65,652,466

Suplai Maks.66,000,000

Total Suplai65,652,466

Tingkat Peredaran0.9947%

Tanggal Penerbitan2017-08-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High90.94004420870436,2021-11-05

Harga Terendah0.485449842644,2020-05-27

Blockchain PublikAR

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.